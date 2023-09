La Consulta sblocca le indagini per l' omicidio di Regeni | gli imputati egiziani potranno essere processati

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il processo per l'di Giulio, in cui sonoTariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abedal Sharif, tutti appartenenti ai servizi segreti, potrà andare avanti. Lo hanno stabilito i giudici della Corte costituzionale riunita in Camera di consiglio, che ha esaminato e accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice per lepreliminari del Tribunale di Roma. Il caso era impantanato da aprile, da quando la terza Corte d'Assise di Roma aveva ritenuto impossibile giudicare i quattroin quanto impossibile recapitargli le necessarie notifiche giudiziarie. Secondo l'Avvocatura dello stato i quattro si stavano sottraendo al processo, complici le autorità egiziane che non collaborano con l'Italia ...