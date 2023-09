La Consulta sblocca il processo Regeni | illegittima la norma che impediva il giudizio agli 007 egiziani

Gli agenti dei servizi segreti egiziani potranno essere processati per la morte di Giulio Regeni anche in loro assenza. Il processo ai ...

Per il resto aspettiamo le motivazioni', ha detto il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi dopo la decisione della. La famiglia Regeni ha commentato: 'Avevamo ragione noi, il no al ...In sostanza lasostiene che nei casi di tortura, quando lo Stato straniero non collabora, il processo si può tenere senza le notifiche. 'Avevamo ragione noi: ripugnava al senso comune di ...

In attesa che i Giudici depositino le motivazioni della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa della Consulta anticipa una nota in cui dichiarata quanto segue: "La Corte ha dichiarato ...Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra dopo la decisione della Corte Costituzionale che sblocca il processo. "I giudici ...