La Cia si fa la sua versione di ChatGpt per contrastare la Cina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Non posso né confermare né smentire che la Cia stia facendo un lavoro straordinario con l’intelligenza artificiale e il machine learning”. Poi una facche sorride. È il commento su LinkedIn firmato da Jennifer Ewbank, che della Cia è vicedirettrice a capo dell’innovazione, a un articolo di Bloomberg secondo cui l’Agenzia starebbe lavorando a un proprio strumento di intelligenza artificiale per migliorare l’accesso e l’utilizzo delle fonti aperte, la cui importanza è testimoniata dal contesto dell’aggressione russa dell’Ucraina. Il tutto, per rafforzare la posizione degli Stati Uniti, e in particolare le sue 18 agenzie d’intelligence, nella competizione con la. “Quello che posso confermare è che la nostra Open Source Enterprise”, cioè l’organizzazione che sotto la sua direzione si occupa di open source intelligence, “lavora sempre al massimo ...