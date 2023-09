La cera capelli è tutta una questione di performance (e di stile che vuoi ottenere)

(Di mercoledì 27 settembre 2023)uomo, perché sceglierla? E soprattutto, come scegliere la migliore? D'altronde lo sappiamo, nuova stagione, nuovo look: prima si inizia col prenotare un appuntamento dal parrucchiere e poi si cede a un taglio nuovo di zecca, come un buzz cut o un pompadour ben sfumato ai lati o ancora un lob per chi è riccio. E quindi si arriva a casa, dove si cerca di mantenere al meglio la chioma per “rendere giustizia” alle scalature e alle sfumature - quelle che sono lì a rendere il taglio architettonico e potenziare i vostri zigomi, il vostro naso, la vostra mascella. Per questo esiste la, performante più di un gel e dalla lucentezza medio-bassa, quasi impercettibile proprio perché opaca. Si presta bene a qualsiasi taglio, ma nello specifico ai tanto amati rasati, ai corti ricci e persino aipiù crespi, ...

... emollienti e protettive utilissime per la salute di pelle, unghie e. Ingrediente perfetto ... è meglio conservarla in frigo, possibilmente avvolta nella pellicola trasparente (o nellad'...... non serve un'azione energica 5) Non lavare itutti i giorni, puoi rischiare di strappare via ideboli 6) Non applicare gel,o lacca sulla cute, rischi di non far respirare i ...

La migliore cera capelli uomo è tutta una questione di performance (e di stile che vuoi ottenere)

Non è un gel, non è una pasta. Ideale per capelli corti o crespi, conferisce consistenza: ecco come scegliere la cera più adatta all'effetto che stai cercando ...Il tutorial step by step per ricreare l'acconciatura dell'imprenditrice e, in generale, tutte quelle in tendenza per l'autunno 2023 ...