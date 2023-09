(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ancora in calo i mercati petroliferi, con il Brent a 92 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in discesa per la terza sessione consecutiva. Segnale di ribasso anche sui prezzi dei carburanti ...

Ancora in calo i mercati petroliferi, con il Brent a 92 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in discesa per la terza sessione consecutiva....sui carburanti sempre annunciato e poi abbandonato in favore del meno dispendioso bonus,. ... Se da una partela fiducia nel governo, dall'altra parte il gradimento verso Fratelli d'Italia ...

La benzina cala di 2 millesimi, al self 1,999 euro al litro - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Benzina agevolata, cala di nuovo lo sconto del carburante in Friuli PordenoneToday

I mercati petroliferi sono ancora in calo, con il Brent a 92 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in discesa per la terza sessione consecutiva. Anche i prezzi dei carburanti alla pompa ...Ancora in calo i mercati petroliferi, con il Brent a 92 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in discesa per la terza sessione consecutiva. Segnale di ribasso anche sui prezzi dei carburanti ...