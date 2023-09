La band Kool & the Gang cosa fa oggi | il loro grande successo senza fine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dall’inizio degli Anni ’70, i membri della super; the(oltre 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo) sono universalmente riconosciuti come “The kings of the party”. Da “Jungle Boogie” e “Open Sesame” a “Ladies Night” e “Celebration”, ipiù grandi successi sono ancora scolpiti nell’immaginario collettivo legato al mondo della disco-music. Ora ilritorno sulle scene con un nuovo album che racchiude un messaggio di positività e speranza in un periodo storico particolare e che rappresenta anche l’occasione per celebrare il sessantesimo anniversario dellache avverrà nel 2024. Per ilpubblico sono quelli di una super hittempo come Celebration, del groove irresistibile di Jungle ...