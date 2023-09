Kvaratskhelia | conosci la sua fidanzata? FOTO e curiosità su Nitsa Tavadze

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) "Salvate il soldato Kvara", titola la Gazzetta. "Ha la faccia triste di chi non si diverte più". Maurizio Nicita ...

Prospettiva Kvaratskhelia. Quando il nuovo ci spiazza solo perché non pensavamo ci fosse davvero Il Foglio

Kvaratskhelia: "Gioco con il cuore. Napoli è un sogno" Tuttosport

Quando c'è da andare a trovare i colpevoli, essi non sono mai in una sola parte: pensieri e parole di Pietro Lo Monaco.Kvaratskhelia non riesce a ritrovare il gol con la maglia del Napoli. Cosa succede alla stella degli azzurri e come si trova con Garcia.