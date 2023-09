Su decisione della polizia kosovara, da oggi, 27 settembre, e' nuovamente possibile entrare a Banjska, il villaggio del nord delteatro degli scontri armati di domenica scorsa tra forze di polizia e un gruppo di estremisti serbi locali. L'accesso a tale localita' era stato interdetto in seguito agli incidenti, con gli ...... i carabinieri fanno per loro ciò che a loro non è". A proposito della benemerita, che ... Si potrebbero citare molti altri casi ed esempi, dalla spartizione delin aree di influenza (...

Kosovo, consentito nuovamente l'ingresso nel villaggio di Banjska ... Agenzia ANSA

Tajani, pronti ad aumentare la nostra presenza in Kosovo La Prealpina

Su decisione della polizia kosovara, da oggi, 27 settembre, e' nuovamente possibile entrare a Banjska, il villaggio del nord del Kosovo teatro ...Dopo la caccia all’uomo, il fuoco incrociato di accuse. Proseguono le tensioni in Kosovo dove si cercano gli uomini del gruppo armato che domenica 24 settembre ha ucciso un poliziotto e ne ha feriti a ...