Kiev | Ucciso il comandante russo Sokolov della flotta nel Mar Nero e altri 34 ufficiali ma Mosca tace

25 set 15:08 I carri armati Abrams di fabbricazione Usa arrivati in Ucraina Zelensky ha annuncia to che i carri armati Abrams di fabbricazione ...

In precedenzaaveva affermato di averl'ammiraglio nell'attacco al quartiere generale della flotta russa a Sebastopoli, in Crimea, ma ieri Mosca ha diffuso un video di una riunione del ...27 set 10:01: 277mila russi uccisi finora in Ucraina Le forze armate ucraine hannocirca 276.990 russi in Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 27 settembre 2023, 320 solo nell'ultimo giorno. ...

Kiev: 'Ucciso il capo della flotta russa del Mar Nero' - Europa - Ansa.it Agenzia ANSA

Kiev, ucciso il comandante della flotta russa del Mar Nero. Si tratta ... Il Riformista

Le forze armate ucraine hanno ucciso circa 276.990 russi in Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 27 settembre 2023. Lo ha affermato lo stato maggiore delle forze armate ucraine. Hanno anche distrutto 4.675 ...La mossa del presidente ucraino, che invia un documento segreto agli alleati: "Più di 600 raid sulle nostre città di aerei senza piloti contenenti tecnologia occidentale. Mosca diffonde un secondo vid ...