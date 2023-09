Kate Middleton spicca il volo da sola senza William al suo fianco sempre più nervoso e insicuro

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Searranca,va dritta per la sua strada come un treno. La principessa sente già sulla sua testa la corona più ambita? Non è un mistero che tra i due siae nonla persona più stabile nella coppia. Attenzione, non che il principe non sappia adempiere ai suoi doveri, tuttavia – a differenza della moglie – il suo carattere tradisceun’agitazione e irrequietudine di fondo legata proprio alla sua infanzia.ormai hato ilda– (Foto ANSA) – FormatoNews.itSe, infatti, ha vissuto in un contesto familiare molto più sereno e pacifico,ha dovuto fare i conti con una famiglia ...