K5 Blazer - Nuovo sogno americano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Era il 1969 quando dalle linee di produzione Chevrolet,a Janesville in Wisconsin, iniziarono a uscire i primi esemplari di K5, il capostipite dei Suv a marchio Chevy. Un veicolo poliedrico dal passo corto, due porte e grande capacità di carico. A due o quattro ruote motrici, poteva essere equipaggiato con un sei cilindri inlinea di 4.0 o 4.7 litri, oppure con un V8 di 5.0 o 5.7 litri. Cambio automatico a tre marce o manuale con tre o quattro rapporti. Un ventaglio di opzioni meccaniche e tecniche che permisero alK5 di diventare il veicolo preferito della classe media. Operai e manovali lo acquistavano per le grandi capacità di carico, hippy e campeggiatori lo sceglievano per la possibilità di trasformarlo, tramite il kit dedicato, in un veicolo per vivere all'aria aperta. Il grande amore tra gli yankee e il Suv del brand GM terminò a ...