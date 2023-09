Juventus U23-Recanatese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

LIVE – Juventus U23-Recanatese - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) Alle 18:30 di mercoledì 27 settembre è in programma Juventus U23-Recanatese, match di recupero della seconda giornata di campionato. La squadra ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 1-2 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 1-1 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 0-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...