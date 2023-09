Juventus | ottobre sarà già decisivo | il calendario

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il mese di settembre, per la, si è chiuso con la (sofferta) vittoria per 1-0 contro il Lecce. Un successo che ha permesso ai bianconeri di lasciarsi alle spalle il pesante ko con il Sassuolo e di mantenersi nelle sfere alte della classifica. Per capire quali possano essere le reali...

Cambiano gli orari di Roma-Frosinone e Atalanta-Juventus , partite in calendario per la settima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il ...

Novità nel calendario della settima giornata cambiano gli orari di Roma-Frosinone e Atalanta-Juventus , partite in calendario per la settima giornata ...

(Adnkronos) – cambiano gli orari di Roma-Frosinone e Atalanta-Juventus , partite in calendario per la settima giornata del campionato di Serie A ...

2023-09-19 20:33:21 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: L’atteso CdA, previsto per oggi, è stato spostato come da comunicato della ...

Nell'del 2022 è stato inserito, nello staff della SPAL di De Rossi, come preparatore dei ... per forza di cose, Ciro Ferrara; il difensore, che ha diviso la sua carriera tra Napoli e, ...Attenzione, però, rispetto al caso della, il ricorso alle plusvalenze non è a specchio e ... De Laurentiis ora si aspetta da qui alla sosta di metàuna maggior continuità di risultati. ...

Torneo pre season Under 15, le semifinali saranno Juventus-Roma ... FIGC

“Together, a Black & White Show”: il 10 ottobre ci vediamo al ... Juventus Football Club

Successo di misura per la Juventus. I bianconeri, dopo il pesante ko della scorsa giornata sul campo del Sassuolo, hanno battuto il Lecce per 1-0. Decisivo.Poi, l'omaggio della Juventus prosegue ricordando la prima presenza del calciatore con la maglia bianconera: "La prima volta in bianconero per Chiesa era stata a Crotone il 17 ottobre 2020. 1-1 tra i ...