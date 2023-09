Juve | problemi in attacco per Allegri | Vlahovic e Kean a parte

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non arrivano buone notizie per lantus dall’allenamento odierno. La formazione di Massimiliano, dopo il successo per 1-0 ottenuto...

Il caso Pogba costringe la Juve ntus a rivedere le proprie strategie di mercato e a fiondarsi come un avvoltoio su un club in rotta di collisione con ...

Spinazzola sembra essere in costante contatto con la Roma per il suo rinnovo di contratto, che però al momento è lontano dall’essere fatto Il ...

Non ci siamo. Non ci siamo proprio. Meglio ribadirlo due volte. Nelle ultime due partite è scomparso il Napoli campione d’Italia....

Giro palla lento e ricerca di risolvere icon iniziative individuali. Il centrocampo ... Locatelli 5,5 Il centrocampo dellanon gira e se lo fa lo fa troppo lentamente. In parte anche a ...La società deve intervenire perché ci sonotra squadra e staff tecnico. Questa però è solo ... Pronostico per il campionato Inter, Napoli, Milan,'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...

Juve, problemi per Rugani: sarà da valutare. Solo stanchezza per McKennie sosfanta.com

Juve, il gesto di Gatti figlio della frustrazione e non di problemi ... IlNapolista

(Cerignola, Mario Di Capua). Un’ottima Juve Stabia impatta allo stadio Monterisi di Cerignola contro l’ostica Audace diretta da Ivan Tisci. Finisce 0-0 il Monday Night delle Vespe con l’undici allenat ...Entusiasmo ritrovato in casa Juve Next Gen. Dopo i primi 3 punti conquistati in casa ... Torna Hasa, non ci sarà invece Poli a causa di un piccolo problema fisico.