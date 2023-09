Julio Velasco | l' inventore di mondi ha di fronte una nuova sfida?

Non ho social, non li leggo nemmeno nei telefoni degli altri e non leggo i giornali, quindi sono simpatico con tutti, anche con chi critica e viene ...

Una cosa è certa: così non si andrà avanti, forse non solo dal punto di vista tecnico. Il fallimento totale della linea condivisa tra Mazzanti e la ...

è una delle 5 - 6 ipotesi che stiamo valutando per la nazionale femminile": così in diretta tv su Sky Sport il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, sul futuro dell'Italdonne ...smentisce - almeno per ora - l'ipotesi che lo vorrebbe allenatore delle azzurre . Una ipotesi circolata nelle ultime ore , rilanciata da diversi media, anzi data per sicura, persino con ...

Volley femminile, Mazzanti esonerato in diretta TV: "Velasco tra i 5-6 candidati" Virgilio Sport

Addio di Mazzanti, ritorno di Egonu, ipotesi Velasco: cercasi una svolta per le azzurre del volley Il Fatto Quotidiano

Julio Velasco non si è limitato a vincere molto - due Mondiali, tre Europei, l’argento olimpico - con quella che è stata definita la Generazione di Fenomeni della pallavolo italiana, ma ha fatto ...Julio Velasco, noto allenatore di pallavolo, ha smentito le voci che lo vedevano come nuovo CT dell'Italvolley femminile, affermando che nessuno lo ha mai contattato per questo incarico. Nonostante ci ...