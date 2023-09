Jo Cox | L’attivista anti Brexit e pro immigrazione che pagò con la vita le sue idee

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che è stata in prima linea per i diritti dei migr, per la questione siriana e per il no alladel Regno Unito e ha pagato con lala battaglie per le sue. La donna è Jo Cox e questa è la sua storia. “Una donna che credeva in un mondo migliore e che lottava a questo scopo ogni giorno della suacon energia e una grinta per lache sfiancherebbero la maggior parte delle persone”. Con queste parole Brendan Cox, come riportato da Huffington Post, ricordò la moglie il giorno della sua morte. Helen Joanne “Jo” Cox infatti era in prima linea per diverse cause come quella del suo partito laburista contro l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea quando venne brutalmente assassinata da un ...