Itf Sardinia Open Uniqlo | eliminati Arca e Lauro

Ha preso il via sui campi in green set di Alghero la ventitreesima edizione del Sardinia Open , Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, torneo di categoria ...

Il tennista di Bono, tesserato per l'Asdcopen, non è riuscito a contrastare l'avanzata del numero 2 del seeding, il belga Joachim Gerard. Nel singolare femminile, va al terzo set il match ...Il ragazzo di Bono, tesserato per l'AsdcOpen, ha vinto il derby tricolore contro Marco Colombo. Out Giovanni Zeni, sconfitto dalla testa di serie numero 3, il britannico Gordon Reid; ...

Itf Sardinia Open Uniqlo, Arca unico azzurro al secondo turno Tiscali

Martedì via al XXIII Sardinia Open Itf Uniqlo wheelchair tennis tour FITP

Seconda giornata per la ventitreesima edizione del Sardinia Open, Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, torneo di categoria ITF1 Series, targato ...Il Tc Alghero ha ospitato un incontro che ha visto allenatori e giocatori confrontarsi sulle metodologie delle varie scuole internazionali di tennis in carrozzina ...