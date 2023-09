Italo Treno lancia la selezione di settembre per tantissimi posti di lavoro | invia subito la candidatura

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 27 settembre 2023)sta assumendo ed è alla ricerca di nuove posizioni lavorative:la tuaadesso. Molto spesso si aprono delle posizioni lavorative interessanti, dei bandi disu tutto il territorio. Questa volta, così come spesso accade per Trenitalia, èa ricercare delle figure professionali nuove. Per il mese di2023 si ricercano, per molte posizioni, dei nuovi membri che possano far parte di. Andiamo a scoprire quali sono le posizioni aperte e quali figure professionali si ricercano. Attualmente è possibile ancora candidarsi, quindi se stai cercando un, cosa aspetti a metterti in gioco? Nuove offerte diper...