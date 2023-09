Italia-Svezia femminile | lo sfogo delle calciatrici su Castel di Sangro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le parole di Cristiana Girelli e Kosovare Asllani sulla scelta di giocarediieri si è giocatavalida per la Nations League adi. Una decisione che ha causato la reazione negativa di entrambe le nazionali per la scelta di uno stadio inadeguato come quello del comune abruzzese. Di seguito le parole dell’azzura Cristiana Girelli e della svedese del Milan Kosovare Asllani GIRELLI – «Una sconfitta immeritata ma la strada è quella giusta. Ci auguriamo per il futuro di poter giocare in città più accessibili a tutti i nostri tifosi. Grazie comunque a chi ha raggiuntodiper sostenerci. Forza ...

ieri si è giocata Italia-Svezia femminile valida per la Nations League a Castel di Sangro. Una decisione che ha causato la reazione negativa di entrambe le nazionali per la scelta di uno stadio ...