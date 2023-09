Italia prima in Europa per contenuti rimossi | Facebook applaude

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 settembre – L’in un’invidiabileto: Meta ha rimosso più di 45milada Fb e 1.900 da Instagram nel nostro Paese, secondo i dati della Commissione Ue che riguardano l’attuazione del Codice di condotta da parte della piattoforme social. Primi insomma, al secondo posto la Germania, terza la Spagna. Un nuovoto per l’“Un paese di santi, di eroi, di navigatori, di trasmigratori”… e di. Secondo Meta l’è il Paese in cui si fa più disinformazione: la piattaforma ha rimosso più di 45miladae 1.900 da Instagram. L’è dunquein classifica secondo i dati della ...

Milan tornerà in campo e lo farà per i trantaduesimi di Coppa Italia contro la Virtus Entella : ecco la formazione della Primavera di Abate

“Pensavo di morire giovane, ero pronto a sacrificare la mia vita per quell’avventura lì, straordinaria, che stavo facendo”. Pronto a morire per la ...

Roma diventa per qualche giorno la capitale golf. Sui campi del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio si gioca infatti ...

C’è un cadavere in giardino di Norm Foster debutta al Teatro Manzoni di Roma per la prima italiana : protagonisti della commedia Sergio Muniz e ...

Primo Tempo Ore 14:30, le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento. Alle ore 15 previsto il calcio di inizio. Napoli Benevento Coppa ...

Era lavolta che il club si aggiudicava un titolo iridato giovanile, fu una gioia immensa per ...perché è uno sport molto formativo e completo Messaggio Che cosa significa gareggiare per l'..."Dopo averci regalato laimmagine del suo supermassiccio buco nero centrale, ora ci rivela ... E conclude: "La collaborazione fraed estremo oriente sta crescendo anno dopo anno, sia in ...

Fake news su Facebook, Italia prima nell'Ue per contenuti rimossi. La classifica Sky Tg24

Xiaomi Smart Band 8 ufficiale in Italia: la prima smart band che si mette al collo e ai piedi SmartWorld

Roma, 27 set. (askanews) – Malti e luppoli pregiati, lavorati da birrifici artigianali e agricoli, che arrivano da ogni regione d’Italia: quest’anno ‘EurHop – Roma Beer Festival’, il Salone Internazio ...nella sezione 'Segnalazioni', della prima edizione del Photo Grant di Deloitte, il premio fotografico promosso da Deloitte Italia con il patrocinio di Fondazione Deloitte, la collaborazione con 24 ORE ...