It-Alert | oggi test nel Lazio | orario e cosa fare quando arriva il messaggio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Alle 12 dii telefoni cellulari nele in Liguria saranno raggiunti da undiIT-, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Ilha già coinvolto le altre Regioni italiane. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituatino altri messaggi. IT-è un nuovo sistema di allarme pubblico – attualmente in fase di sperimentazione - destinato a fornire informazioni tempestive alla popone in una precisa area in caso di gravi emergenze o catastrofi che sono in corso o stanno per verificarsi.