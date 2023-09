IT-alert | oggi il test nel Lazio | cosa fare quando arriva il messaggio sms

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma – Dopo il rinvio a causa del maltempo la scorsa settimana,, mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 12 i telefoni cellulari nelsaranno raggiunti da undiIT-, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Ilha già coinvolto le altre Regioni italiane. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituatino altri messaggi. Cos’è IT-IT-è un nuovo sistema di allarme pubblico – attualmente in fase di sperimentazione – destinato a fornire informazioni tempestive alla popone in una precisa area in caso di gravi ...

Tocca ad Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento mettere alla prova il sistema nazionale per le emergenze via cellulare. Il Lazio , che aveva ...

It Alert oggi a Roma e nel Lazio , 27 settembre 2023 : che cos’è , cosa fare, a che serve e come funziona oggi , mercoledì 27 settembre 2023 , a Roma e ...

il test nel Lazio e in Liguria Test IT -mercoledì 27 settembre nel Lazio e in Liguria. Ieri 26 settembre è stato il turno di Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento. I test sono iniziati a giugno e si concluderanno a ottobre con ...Nella sperimentazione disaranno coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università del Lazio. Superata la fase di test, IT -consentirà di informare direttamente i ...

IT-Alert, oggi alle 12 il test nel Lazio: in cosa consiste, cosa fare quando arriva il messaggio (e perché è s ilmessaggero.it

Continuano le prove di IT Alert da parte della Protezione Civile, il nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione ...It alert, ci siamo, oggi il test nel Lazio. Dopo il rinvio dei giorni scorsi tra poco meno di due ore la sperimentazione del sistema di allerta nazionale toccherà anche i residenti nella Regione Lazio ...