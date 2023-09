It Alert oggi a Roma e nel Lazio | 27 settembre 2023 | che cos’è e come funziona

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ite nel, 27: che, cosa fare, a che serve e, mercoledì 27, ae in tutto ilsi svolge il test dell’It, dopo il rinvio dello scorso giovedì a causa del maltempo. Alle ore 12 tutti i cellulari presenti nella Regione riceveranno un annuncio sonoro, diverso da quello delle normali notifiche. Nessun allarme: si tratta solo di un test per mettere a punto il sistema, che verrà poi utilizzato in caso di reale pericolo. Una sperimentazione che va a avanti già da queste estate nelle altre regioni e che arrivanel ...

(Adnkronos) – Dopo l’ultimo test in Valle d’Aosta e Veneto, oggi martedì 26 settembre test IT-alert in Abruzzo e Trentino . Domani, mercoledì 27 ...

Tocca ad Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento mettere alla prova il sistema nazionale per le emergenze via cellulare. Il Lazio , che aveva ...

L'Aquila - Dopo l’ultimo test in Valle d’Aosta e Veneto, oggi martedì 26 settembre test IT-alert in Abruzzo e Trentino . Domani, mercoledì 27 ...

Tocca ad Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento mettere alla prova il sistema nazionale per le emergenze via cellulare. Il Lazio , che aveva ...

Alle 12 i telefoni cellulari saranno raggiunti da un messaggio di test IT -, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 12 i telefoni cellulari nel Lazio e in Liguria saranno raggiunti da un messaggio di test IT -, ...IT -: il messaggio . Il messaggio inviatoai residenti in Lazio e Liguria è lo stesso già inviato nelle altre regioni, con lo stesso testo e lo stesso suono assolutamente particolare. ...

IT-Alert, oggi alle 12 il test nel Lazio: in cosa consiste, cosa fare quando arriva il messaggio (e perché è s ilmessaggero.it

La scorsa settimana, nella Regione Lazio, c’era stato il rinvio riguardo il sistema IT-alert. Oggi, alle 12 dovrebbe arrivare il messaggio del test ufficiale del sistema di allerta nazionale. Per chiu ...Il 27 settembre alle 12 il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale raggiungerà tutti i cellulari, che suoneranno contemporaneamente, con un suono distintivo ...