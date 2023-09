Israele e le ragioni dell’avvicinamento all’Arabia Saudita | gli interessi degli Stati Uniti e le condizioni di Riad

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Benjamin Netanyahu ha espresso “fiducia”, durante l’incontro col presidenteJoe Biden che si è tenuto il 20 settembre scorso a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, nella possibilità di raggiungere un accordo “storico” mediato dagli Usa per stabilire relazioni diplomatiche formali con l’Arabiadi Mohammad bin Salman. “Penso che una pace di questo tipo – spiega Netanyahu – farebbe molto per promuovere la fine del conflitto arabo-israeliano, raggiungere la riconciliazione tra il mondo islamico e lo Stato ebraico e promuovere una vera pace trae palestinesi. Questo è qualcosa alla nostra portata”. Nemmeno una settimana dopo l’incontro a New York, il 26 settembre il ministro israeliano del turismo, Haim Katz, si è recato in Arabia ...