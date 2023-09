Iraq | incendio durante un matrimonio | oltre 100 i morti compresi gli sposi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) . I partecipanti al banchetto erano un migliaio Una tragedia si è consumatauninuna festa di nozze cristiane, in cui erano presenti almeno mille persone, si è sviluppato un, provocando un disastro intorno alle 22:45 (ora locale) della scorsa notte. Secondo le autorità, l’potrebbe essersi sviluppato a causa dello sparo di fuochi d’artificioil banchetto nuziale in una sala ad Hamdaniyah, una cittadina nella provincia settentrionale di Ninive. Ad alimentare le fiamme, secondo i primi accertamenti delle autorità, potrebbe essere stata la presenza di materiale da costruzione altamente infiammabile, con cui è stata costruita la struttura, che poi è collassata. A rendere tutto ancora più complicato anche la ...

oltre 100 persone sono morte in un incendio durante una festa di matrimonio in Iraq . La causa dell’ incendio è sconosciuta anche se la protezione ...

almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad ...

Almeno 114 persone sono morte ine altre 200 sono rimaste ferite in undurante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad Hamdaniyah, una cittadina nella provincia settentrionale di Ninive. Almeno 114 persone sono ...Le autorità parlano di un bilancio 'preliminare': molti sono ancora in cura per le ustioni riportate o per asfissia. Le fiamme sarebbero partite da alcuni fuochi d'artificio, largamente utilizzati nel ...

Iraq, almeno 100 morti e 150 feriti in un incendio durante matrimonio la Repubblica

Iraq, almeno 100 morti per incendio durante festa di matrimonio Adnkronos

(LaPresse) Strage a una festa di nozze in Iraq. Almeno 100 persone sono morte e 150 ferite in un incendio durante la celebrazione di un matrimonio nel distretto di Hamdaniya, nella provincia irachena ...Roma, 27 set. (askanews) - I soccorritori perlustrano quanto resta della sala delle feste a Qaraqosh (nota anche come Hamdaniyah), cittadina cristiana vicino a Mosul, nel nord dell'Iraq, dopo che un ...