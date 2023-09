Iraq | incendio durante un matrimonio | almeno 100 morti | oltre 150 feriti

almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad ...

Leggi Anche Palermo, sposa colpita dalla fiammata del flambè durante la festa per il matrimonio: ustionata, è gravissima TI POTREBBE INTERESSARE3.33,rogo a matrimonio:almeno 100 morti Almeno 100 persone sono morte ine altre 150 sono rimaste ferite in undurante un matrimonio in una sala comunale ad Hamdaniyah, cittadina nella provincia di Ninive. Le autorità sanitarie di Ninive "hanno registrato ...

Iraq, incendio durante un matrimonio: più di 100 morti e 150 feriti Corriere della Sera

Strage al matrimonio, disastro coi fuochi d'artificio: 113 morti, sposi compresi Today.it

Roma, 27 set. (askanews) – Un incendio scoppiato durante un matrimonio in Iraq ha fatto almeno 100 morti e si segnalano oltre 150 feriti. Lo riferiscono le autorità sanitarie. L’incendio in una sala p ...Almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad Hamdaniyah, una cittadina nella provincia settentrionale di ...