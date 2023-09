Iraq | incendio durante matrimonio | 100 morti e oltre 150 feriti

oltre 100 persone sono morte in un incendio durante una festa di matrimonio in Iraq . La causa dell’ incendio è sconosciuta anche se la protezione ...

almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad ...

Doveva essere un giorno di festeggiamenti e invece è finito in tragedia : è accaduto in Iraq , nella provincia di Ninive, l’ incendio che ha ucciso 113 ...

Oltre 100 morti e 200 feriti: è il bilancio del gravedivampato ieri ad Al - Hamdaniya, nel nord dell'. Causato forse da fuochi d'artificio, il rogo ha colpito gli invitati a un matrimonio.Tra le vittime ci sarebbero anche gli sposidurante un matrimonio in. Almeno un centinaio di persone sarebbero morte, tra cui anche gli sposi, mentre i feriti sarebbero centocinquanta.

Iraq, incendio durante un matrimonio: almeno 100 morti, oltre 150 feriti TGCOM

Iraq, strage alle nozze per un incendio scatenato dai fuochi d’artificio: almeno 120 morti Corriere TV

I momenti di festeggiamenti di nozze, accompagnati da fuochi d'artificio che sono stati la causa, hanno portato a un vasto incendio in cui più di 100 persone hanno perso la vita.Un matrimonio finisce in tragedia in Iraq. Almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per un incendio divampato durante una festa di nozze nel nord dell'Iraq. Centinaia le persone ...