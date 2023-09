Iraq | incendio durante festa di matrimonio | almeno 100 morti

(Di mercoledì 27 settembre 2023)100 persone sono morte e altre 150 ferite per undivampatounnel nord dell'. Centinaia le persone che stavano festeggiando ad Al - Hamdaniya, nella provincia ...

Durante un matrimonio, forse a causa di alcuni fuochi d'artificio accesi nel locale in cui si stava celebrando la cerimonia

Continua a leggere su Tg. La7.it - Almeno 100 persone sono morte e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante un matrimonio in ...

(Adnkronos) – almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per un incendio divampato durante un matrimonio nel nord dell' Iraq . Centinaia le ...

Dalle prime informazioni sembra che il rogo sia scoppiato a causa dei fuochi d'artificio almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per un ...

Dalle prime informazioni sembra che il rogo sia scoppiato a causa dei fuochi d'artificio almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per un ...

Bagdad, 27 set. (Adnkronos) - almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per un incendio divampato durante un matrimonio nel nord dell' Iraq . ...

Almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per undivampato durante un matrimonio nel nord dell'. Centinaia le persone che stavano festeggiando ad Al - Hamdaniya, nella provincia settentrionale di Ninive, quando le fiamme si sono ...Almeno 100 persone sono morte e altre 150 ferite per undivampato durante un matrimonio nel nord dell'. Centinaia le persone che stavano festeggiando ad Al - Hamdaniya, nella provincia settentrionale di Ninive, in, quando le fiamme si ...

Iraq, almeno 100 morti per incendio durante festa di matrimonio Adnkronos

Iraq, almeno 100 morti e 150 feriti in un incendio durante matrimonio la Repubblica

Mosca, 27 set. (Adnkronos) - I canali Telegram sostenuti dalla Russia hanno pubblicato la foto di un grande incendio nella città di Shchyolkovo, vicino Mosca, che sarebbe scoppiato intorno alla mezzan ...Il rogo è divampato all'interno di una sala comunale ad Hamdaniyah, città nella provincia settentrionale di Ninive. Si contano anche 150 feriti ...