Iraq | incendio durante festa di matrimonio | almeno 100 morti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dalle prime informazioni sembra che il rogo sia scoppiato a causa dei fuochi d'artificio100 persone sono morte e altre 150 ferite per undivampatounnel nord dell’. Centinaia le persone che stavano festeggiando ad Al-Hamdaniya, nella provincia settentrionale di Ninive, quando le fiamme si sono propagate nei locali dove era stato allestito il ricevimento. Non è ancora noto cosa abbia causato l’, ma dalle prime informazioni sembra sia scoppiato a causa dei fuochi d’artificio. I pannelli infiammabili presenti nella sede potrebbero aver alimentato le fiamme, provocando il rogo e la caduta di parti del soffitto. “L’ha portato al crollo di parti della sala a causa dell’uso di materiali da costruzione altamente ...

