Iraq | incendio al matrimonio | 100 morti e 150 feriti

almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad ...

Iraq, le immagini del matrimonio divorato dalle fiamme

