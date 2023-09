Iraq | incendio a Hamdaniyah durante un matrimonio provocato da fuochi d' artificio | 113 morti e 150 feriti - VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tragedia ad una festa di matrimoni in, a, dove unprobabilmente scatenato daid', ha113e 150. Come si può facilmente immaginare si tratta di un bilancio provvisorio ed il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. L'i

