Iraq | almeno 100 morti per incendio durante festa di matrimonio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Bagdad, 27 set. (Adnkronos) -100 persone sono morte e altre 150 ferite per undivampatounnel nord dell'. Centinaia le persone che stavano festeggiando ad Al-Hamdaniya, nella provincia settentrionale di Ninive, in, quando le fiamme si sono propagate nei locali dove era stato allestito il ricevimento. Non è ancora noto cosa abbia causato l', ma dalle prime informazioni sembra sia scoppiato a causa dei fuochi d'artificio. I pannelli infiammabili presenti nella sede potrebbero aver alimentato le fiamme, provocando l'e la caduta di parti del soffitto. "L'ha portato al crollo di parti della sala a causa dell'uso di materiali da costruzione altamente infiammabili e a ...

3.33,rogo a matrimonio:100 morti100 persone sono morte ine altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio in una sala comunale ad Hamdaniyah, cittadina nella ...

