(Di mercoledì 27 settembre 2023)100 persone sono morte ine altre 150 sono rimaste ferite in unun matrimonio avvenuto in una sala comunale ad Hamdaniyah, una cittadina nella provincia settentrionale di ...

Iraq: almeno 100 morti in un incendio durante una festa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Iraq, almeno 100 morti e 150 feriti in un incendio durante matrimonio la Repubblica

Almeno 100 persone sono morte in Iraq e altre 150 sono rimaste ferite in un incendio durante un matrimonio avvenuto in una sala comunale ad Hamdaniyah, una cittadina nella provincia settentrionale di ...Il numero delle vittime potrebbe aumentare. Sposi e invitati sono rimasti intrappolati nella sala ricevimenti mentre tutto veniva divorato dal fuoco ...