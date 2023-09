Iran | la repressione | il pestaggio di una donna senza velo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ad un anno dall'arresto e dalla morte di Masha Amini, la ragazza di 22 anni del Kurdistaniano, arrestata il 13 settembre scorso e uccisa dalla polizia morale di Teheran con un brutaleper aver indossato “abiti inappropriati”, ossia perché non vestiva 'in modo consono', nulla è' cambiato. In queste immagini di Masih Alineiad, giornalista e attivista per i diritti civili inche scrive “Un filmato inquietante rivela una giovane manifestante messa alle strette dagli oppressori in. Mette in risalto i combattenti pacifici per la libertà contro un regime brutale armato di pistole e proiettili. L'Occidente deve schierarsi dietro queste anime coraggiose e condannare questo regime.” A cura di The Global NewsClicca qui per accedere a TGN