Ipocrisia sui migranti | Berlino dà soldi alla Ong che ha fatto causa all' Italia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La Humanity 1 è una nave cargo del 1976 lunga circa 60 metri. Batte bandiera tedesca, come la maggior parte delle Ong che portano iin, e fa capo all'organizzazione Sos Humanity, nata nel gennaio 2022 dal distaccamento della costola tedesca di Sos Mediterranee. È salita agli onori della cronaca pochi giorni fa, quando la Germania ha rivelato un finanziamento di 780 mila euro per condurre le sue operazione in mare. Una decisione che ha fortemente irritato il premier Meloni che ha chiesto spiegazioni al cancelliere Scholz. Ciò che il governo tedesco si è scordato di ricordare è il continuo braccio di ferro di questa Ong con le autoritàne. Uno scontro che nell'arco dell'ultimo anno ha portato anche all'annuncio di due azioni legali contro i provvedimenti del nostro Paese, senza dimenticare un reclamo ...