iOS 17 ci aiuta a fare la lavatrice | così il nuovo sistema operativo Apple spiega come lavare i vestiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Alzi la mano a chi non è mai capitato di mettere inil vestito dei sogni e ritrovarlo di due taglie in meno dopo il primo lavaggio. O un maglione che, una volta asciutto, sembrava fatto su misura per una bambola. Per non parlare delle magliette bianche divenute rosa, grigie o azzurrine dopo esser finite per sbaglio insieme a jeans o capi colorati. Ecco allora che per ovviare ai disastri del bucato – ed evitare lunghe pause di riflessione sudebba esser lavato un top particolare piuttosto che un piumone – arriva in aiuto ildi, iOS 17. Sfruttando la fotocamera degli iPhone,ha ben pensato di integrare una risolutiva novità all’interno del suo algoritmo,che i suoi dispositivi siano in grado di ...