«Io so chi sei» | tutto sulla serie tv in esclusiva gratis su Mediaset Infinity

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Arriva insu, «Io so chi sei», nuovapoliziesca spagnola, con Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aida Folch e Carles Francino. I primi otto episodi saranno disponibili dal 25 settembre 2023, mentre per i successivi bisognerà attendere il 16 ottobre. «Io so chi sei» si apre con l’immagine di uomo che vaga lungo una strada solitaria. Sembra essere stato coinvolto in un incidente, ma non sa né chi sia né come sia arrivato lì. Camminando si ritrova ad una stazione di servizio, dove una persona lo nota e avvisa la polizia. La musica incalzante e il senso di spaesamento del protagonista creano un profondo senso di vertigine in chi guarda. Quel «perturbante» di cui parla Freud nel suo illuminante saggio del 1919 “Das Unheimliche”, fonte inesauribile per chi scrive, ...