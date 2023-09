(Di mercoledì 27 settembre 2023) Anzi me le leggo tutte e cerco di imparare". Invece sulla vita privata? "Faccio più fatica". Si è sposata da poco e per qualcuno è già in attesa. "Lo escludo". Si dice che abbia un volto ...

Annalisa, per molti adesso lei è lapop italiano. "Ti devo raccontare un po' di cose". La prima. "Ho sempre lavorato per sottrazione, ho sempre puntato a rendere più vero il mio racconto". Faticoso "Molto, anche perché ero ...Dallapop Lady Gaga fino ai veterani "Macca", il celeberrimo ex bassista dei Beatles, Stevie Wonder ed Elton John. Ecco tutte le star della musica che hanno registrato assieme ai mostri ...

"Io regina del pop italiano Resto una cantautrice" ilGiornale.it

Serena Williams compie 4 anni: perchè è la regina del tennis Eurosport IT

Menaggio Il giovane autista Asf era stato investito a luglio. E rimasto per giorni in condizioni critiche ...Sabato 30 settembre l'ultimo appuntamento della rassegna. L'itinerario 'Varenna anno mille' si articolerà su 2,5 km tra i due monumenti ...