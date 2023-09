Inzaghi | «Inter | mancata reazione Alzare centrocampisti? Uno può farlo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È una serata negativa quella del turno infrasettimanale di Serie A per l’di, battuta 1-2 dal Sassuolo dopo cinque vittorie consecutive iniziali. In conferenza stampa, l’allenatore dà la sua visione del match. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di-Sassuolo. Qualche rammarico per non esserevenuto prima dell’1-2? Era meglio togliere Lautaro Martinez anziché Thuram? Chiaramente lì dovevo scegliere. Per quanto riguarda i cambi nel secondo tempo la squadra non aveva approcciato male, eravamo in controllo come nel primo tempo. Non avevamo concesso quasi nulla, contro una squadra che ha grandissimi giocatori d’attacco. C’è stato un infortunio a difesa schierata, sull’eurogol di Berardi bisogna fare i complimenti a lui. ...