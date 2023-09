(Di mercoledì 27 settembre 2023) "fatto uncontro una squadra in salute e per quel checreato dovevamo fare più di un gol. Nel secondosiamo partiti bene ma dall'infortunio dell'1 - 1un ...

Simone Inzaghi può sorridere in vista di Inter - Milan , dal momento in cui solo due giocatori hanno lavorato a parte

Simone, tecnico nerazzurro, ha commentato a Dazn al termine del match: 'Abbiamo fatto unprimo tempo, per quanto creato dovevamo fare più di un gol. Nella ripresa siamo partiti bene poi ..."Abbiamo fatto unprimo tempo contro una squadra in salute e per quel che abbiamo creato dovevamo fare più di un ... Così Simonedopo la sconfitta col Sassuolo. "Contro il Sassuolo se perdi ...

Inzaghi 'buon primo tempo, abbiamo perso lucidità dopo l'1-1 ... Agenzia ANSA

Inzaghi, "Buon primo tempo, ma abbiamo perso lucidità" Quotidiano Sportivo

Inzaghi nel post gara non fa drammi e prova a guardare il bicchiere ... i giocatori erano amareggiati e ci dispiace per i tifosi. Ma abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute, ma ...Intanto, dopo la partita, il tecnico nerazzurro, ha analizzato vari aspetti. Ecco le parole di Inzaghi: “Disanima giusta. Un buon primo tempo contro una squadra di valore e in salute. Dovevamo fare ...