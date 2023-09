Internet ha ucciso il Rock II | il libro di Giancarlo Caracciolo

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dal prossimo 5 ottobre esce “hailII”, il saggio musicale, scritto da. Un omaggio a tutti gli amanti di questo intramontabile genere, non tralasciando tematiche strettamente attuali, come le nuove tecnologie. Joe lavora al Whisky a Go Go, tempio della vita notturna di Hollywood. Samantha è una riot grrrl e con la sua band decide di sfidare i pregiudizi della società. Shou è disposto a passare un’intera notte sotto il cielo di Tokyo per poter acquistare un disco nel giorno d’uscita alla Tower Records. Cinque anni dopohail, altri undici microcosmi narrativi, intervallati da altrettanti momenti divulgativi, mostrano due modi opposti di concepire la musica: il suo consumo rapido sui servizi ...