Inter Sassuolo | le probabili formazioni | Inzaghi col turnover?

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte die Dionisi Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte die Dionisi.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore:(4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Henrique, Racic; Berardi, Throstvedt, Laurentie; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.