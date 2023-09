Inter-Sassuolo | le pagelle di CM | affonda tutto il centrocampo | Dumfries unico sorriso Berardi illumina

Arriva la Prima sconfitta dell'Inter in questa stagione, a San Siro passa il Sassuolo : i neroverdi vincono 2-1 in rimonta, all'iniziale...

L’Inter perde incredibilmente per 2-1 in rimonta contro il Sassuolo. Yann Sommer confeziona il risultato con una papera, 5. Nicolò Barella è rimasto ...

Ilferma la corsa dell', che incassa a San Siro la prima sconfitta della nuova stagione: artefice dell'impresa è la squadra emiliana guidata da Dionisi che, dopo aver maltrattato la ..., la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non ha funzionato . Le pagelle dell'. Top e flop del: il tabellino del match . ...

Inter-Sassuolo, le pagelle - Bastoni soffre Berardi, Dumfries non smette di provarci. Lautaro è stanco Fcinternews.it

L’Inter viene sconfitta dal Sassuolo che vince per 2-1 a San Siro nel match in calendario per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I nerazzurri, in vantaggio con Dumfries, nella ...5 Sommer Gran parata su Toljan, ma il gol di Bajrami lo prende sul suo palo. 6 Darmian Funziona in fascia centrale, funziona da centrale.