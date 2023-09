Inter-Sassuolo | Inzaghi | “Poco lucidi dopo il gol di Berardi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Abbiamo fatto un buon primo tempo, contro una squadra di valore e in salute. Per quello che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol nel primo tempo.l’infortunio dell’1-1 abbiamo persotà e poi c’è stato anche la prodezza di”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Simonela sconfitta dei nerazzurri a San Siro contro il. “Nel primo tempo siamo stati bravi, dovevamo essere più bravi a concretizzare”, ribadisce il tecnicoista. “Poi sappiamo che ci sono episodi che non ti girano a favore, che dovevamo restare concentrati perchè contro una squadra come ilpoi diventa difficile”, aggiunge. La magia divale il 2-1 definitivo: “Tanto merito a lui, lo ...