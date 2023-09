Inter-Sassuolo | Inzaghi conferma l’attacco! C’è Dumfries – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è in programma questa sera alle 20:45., secondo SkySport, dovrebbere l’attacco sceso in campo ad Empoli. Fra i titolari tornaSCELTE – Dopo il successo sul campo dell’Empoli, l’questa sera a San Siro sfiderà il, secondo Sky Sport, dovrebbere l’attacco sceso in campo contro i toscani, visto anche l’infortunio di Arnautovic: dal 1? in avanti ci saranno Thuram e Lautaro Martinez. In difesa riposa Pavard, con Darmian braccetto al posto del francese. Sulla destra torna, a sinistrato Dimarco. In mezzo torna titolare Barella, con Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il reparto. Di seguito la probabile formazione ...