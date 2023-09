Inter-Sassuolo 1-2 | statistiche | possesso a favore | curiosità sui tiri

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’non riesce a sfatare un grande tabù a San Siro. Sconfitta contro ilcon il risultato di 2-1, queste sono ledel match (vedi pagelle e tabellino). DATI – Dopo un primo tempo quasi dominato dall’, ilrimane attaccato alla partita e la ribalta nel secondo. Prima Bajrami, poi il gol capolavoro di Domenico Berardi hanno portato i 3 punti in casa nero-verde nonostante la rete a fine primo tempo di Denzel Dumfries. Ilpalla è un assolo netto dei nerazzurri, che chiudono con il 63%. Lariguarda però i. 13 pari, con addirittura 6in porta per il. L’non riesce ad andare oltre le 3 conclusioni verso Andrea Consigli. Grande ...

L'Inter perde contro il Sassuolo in questa sesta giornata di Serie A e viene agganciata in testa alla classifica dal Milan

Dionisi dopo Inter-Sassuolo terminata sul punteggio di 1-2 su DAZN ha parlato della partita che vale la prima sconfitta per i nerazzurri COME CON LA ...

AGI - Reduce dal colpaccio con la Juventus di appena quattro giorni fa, ilcompie un'altra autentica impresa battendo a domicilio l'capolista e fin qui a punteggio pieno. A San Siro i neroverdi s'impongono 2 - 1 in rimonta grazie ai gol di Bajrami e Berardi, ...Ilinfligge la prima sconfitta all'e lo fa a San Siro: 1 - 2 il risultato del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di Inzaghi restano in vetta alla ...

Inter-Sassuolo, pagelle: Sommer, quanti errori. Barella non è lui. Fa tutto Dumfries fcinter1908

MILANO (ITALPRESS) – Prima sconfitta stagionale per l’Inter, che crolla per 2-1 in casa contro il Sassuolo. I neroverdi, davanti ai settantamila di San Siro, sviluppano una prestazione ordinata, ...Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, a fine partita a DAZN è ovviamente soddisfatto della gara dei suoi: “Fa piacere, non me lo aspettavo, una grande prestazione di squadra, di ...