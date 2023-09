Inter-Lautaro | ad un passo dal rinnovo?

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il mese di settembre sta per volgere al suo termine, dopo la conclusione della sessione estiva di calciomercato. Tramite prestiti, acquisti e cessioni il volto delle migliori società è cambiato continuamente, con l’obiettivo raggiunto dell’assetto definitivo. Tuttavia ad attirare l’attenzione dei supporters, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori per i match della Serie A 2023/2024. Tuttavia è anche il momento per la riconferma dei capisaldi della società, questo è il caso del capitanoMartinez che sarebbe pronto alcon l’fino al 2028. Ma ci sono delle modifiche in vista al suo contratto? Scopriamolo insieme.: a breve la fumata bianca per il? Negli ultimi giorni ad occupare il Biscione non sono soltanto le prime ...

Inter , per la sfida contro il Sassuolo Inzaghi pensa al turnover , ma Lautaro Martinez rimane inamovibile per il tecnico Secondo quanto ...

, per la sfida contro il Sassuolo Inzaghi pensa al turnover, maMartinez rimane inamovibile per il tecnico Secondo quanto sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l'Martinez - dipendente vista la competitività e il potenziale dell'attaccante argentino per i nerazzurri: ormai leader della squadra. Nonostante il turnover Simone Inzaghi lo reputa ......99 al mese Attiva DAZN PLUS da 45,99 al mese Probabili formazioni(3 - 5 - 2) : Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram,. All. ...

Prima GdS - Lautaro e l'Inter prove di allungo: il capitano vede il futuro, Inzaghi vede la fuga Fcinternews.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Sassuolo in programma questa sera allo stadio "Giuseppe Meazza".