Inter ko | il Milan l'aggancia in vetta | accorciano Juve | Atalanta e Napoli

"Chi è l'anti - Inter in Serie A? Durante la stagione arriva sempre il momento in cui qualcuno viene fuori. In questo momento è troppo presto per ...

Vince il Milan nella principale delle partite delle 18.30 per il turno infrasettimanale di Serie A. A Cagliari il gol di Luvumbo non basta ai ...

Arriva la Prima sconfitta dell'Inter in questa stagione, a San Siro passa il Sassuolo : i neroverdi vincono 2-1 in rimonta, all'iniziale...

L'Inter perde contro il Sassuolo in questa sesta giornata di Serie A e viene agganciata in testa alla classifica dal Milan

Ci sarebbero ancora 6 lunghissimi minuti di recupero, ma l'Inter non recupera niente e perde meritatamente, per la gioia del Milan, della Juventus e del Napoli.

Il Sassuolo ferma la corsa dell'Inter: 1-2 a San Siro, prima sconfitta per Inzaghi | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Colpaccio Sassuolo a San Siro! L'Inter perde 1-2 e viene raggiunta dal Milan Milan News

I nerazzurri restano in testa alla classifica, ma ora sono alla pari col Milan, che pure hanno battuto 5-1 nemmeno ... così come non è tempo per l’Inter di preoccuparsi eccessivamente. Determinante ...L'Inter inciampa sul Sassuolo e si ferma cinque vittorie di fila in campionato. Simone Inzaghi si presenta nella sala conferenze di San Siro per analizzare la prima ...