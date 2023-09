Inter | Inzaghi | 'Sconfitta che fa male Persa lucidità dopo la prodezza di Berardi'

Arriva la prima sconfitta dell'Inter in questa stagione, a San Siro passa il Sassuolo : i neroverdi vincono 2-1 in rimonta, all'iniziale...

Arriva la Prima sconfitta dell'Inter in questa stagione, a San Siro passa il Sassuolo : i neroverdi vincono 2-1 in rimonta, all'iniziale...

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, contro una squadra di valore e in salute. Per quello che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol nel primo ...

... mentre per gli uomini di Simonearriva il primo ko dopo cinque vittorie di fila. Orae Milan sono di nuovo appaiate in vetta a quota 15 . Come da copione il pallino del gioco finisce ...Il Sassuolo infligge la prima sconfitta all'e lo fa a San Siro: 1 - 2 il risultato del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. I ragazzi direstano in vetta alla classifica ma il posto è diventato scomodo ...

Inter, Inzaghi vara le rotazioni. Ma non è ancora il momento di Bisseck Calciomercato.com

Sassuolo infligge la prima sconfitta all'Inter e lo fa a San Siro: 1-2 il risultato del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di Inzaghi restano in vetta alla ...L'Inter fa i conti con la prima sconfitta stagionale, il Sassuolo rimonta e si impone per 2-1 a San Siro. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha commentato a Dazn al termine del match: "Abbiamo fatto ...