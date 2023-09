Inter | Inzaghi pensa al turnover | ma Lautaro è intoccabile

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023), per la sfida contro il Sassuoloal, maMartinez rimane inamovibile per il tecnico Secondo quanto sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’Martinez-dipendente vista la competitività e il potenziale dell’attaccante argentino per i nerazzurri: ormai leader della squadra. Nonostante ilSimonelo reputa praticamenteindipendentemente se stasera c’è l’infrasettimanale. Non che l’non abbia alternative, ma si capisce l’importanza del ragazzo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM